أسعار الحديد في الأسواق اليوم الثلاثاء 19-9-2023

سجلت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-9-2023 ثباتا في الأسواق المصرية، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء، وذلك بسبب زيادة المعروض من المنتج في الأسواق.

«الوطن» تستعرض في السطور التالية أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 19-9-2023 بالأسواق، كما يلي.

سعر حديد عز اليوم

- سجل سعر طن الحديد الاستثماري نحو 35 ألفا و343 جنيهًا.

- سجل سعر طن حديد عز 36 ألفا و596 جنيهًا.

- يبلغ سعر حديد السويس للصلب 32 ألفا و50 جنيهًا.

- كما سجل سعر حديد بشاي 34 ألف جنيه.

- ووصل سعر حديد المراكبي إلى 32 ألف جنيه.

أسعار الحديد اليوم في مصر

- سعر طن حديد المصريين يبلغ 32 ألفا و500 جنيه.

- سعر حديد سرحان يسجل 31 ألفا و800 جنيه.

- وصل سعر حديد مصر ستيل 32 ألفا و100 جنيه.

- حديد العتال بـ32 ألفا و800 جنيه.

سعر الحديد اليوم

- يبلغ سعر حديد بيانكو 32 ألف جنيه.

- يسجل سعر حديد العتال اليوم الأحد 32 ألفا و800 جنيه.

- ووصل سعر حديد عطية إلى 32 ألفا و700 جنيه.

- وسعر حديد الكومي في الأسواق يبلغ 32 ألفا و400 جنيه.

- ويبلغ سعر حديد المعادي 32 ألفا و200 جنيه.