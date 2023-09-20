السكة الحديد تتعاقد مع شركة خاصة لنقل أمتعة الركاب من المنزل إلى المحطة

أكد المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، استمرار تقديم الخدمات الرقمية المتميزة لجمهور الركاب للوجهين البحري والقبلي، بداية من حجز التذاكر ثم نقل الأمتعة، لافتا إلى توفير أكثر من وسيلة لحجز تذاكر القطارات «أون لاين» سواء من موقع الهيئة أو الهاتف المحمول.

نقل الأمتعة داخل القطارات

وأضاف المهندس محمد عامر لـ«الوطن»، أنّ الهيئة تعمل حاليا على التعاقد مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة لنقل الأمتعة داخل القطارات، وبموجب التعاقد سيتم توفير سيارات لنقل أمتعة الراكب من منزله إلى المحطة ثم محطة الوصول، لافتا إلى أنّ الخدمة ستكون متاحة قريبا.

وأوضح رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنّ الخدمات تأتي في إطار حرص الهيئة على تيسير رحلة الانتقال بالقطارات لجمهور الركاب، متابعا أنّ منظومة التطوير تشمل إضافة نوعيات وعربات جديدة على خطوط السكك الحديدية.

تعظيم نقل الركاب والبضائع

وفي سياق متصل، تم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية، وهي تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري، بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الانبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات، حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلى 1.5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030.