متحف شرم الشيخ ينظم ورشة مجانية احتفالا بالمولد النبوي غدا

أعلن متحف شرم الشيخ، إقامة ورشة عملية مجانية باسم (سمسمية وفولية)، وتبدأ فعالياتها غدا السبت، في تمام الساعة 6 مساءً، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، وأوضح المتحف أن ورشة العمل ستكون مخصصة للفئة العمرية من 6 سنوات إلى 12 عاما.

آلية المشاركة في الورشة

وأضاف المتحف في بيان صحفي اليوم، أنّ الطلاب الراغبين في الاشتراك في تلك المسابقة، عليهم إرسال رسالة عبر الصفحة الرسمية للمتحف عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

مصر وقعت أقدم اتفاقية سلام في التاريخ

وفي ذات السياق، وفي إطار احتفال متحف شرم الشيخ باليوم العالمي للسلام، الذي يوافق 21 سبتمبر من كل عام، أوضح أمناء المتحف، أنّ مصر وقعت أقدم وأهم اتفاقية للسلام عرفتها البشرية، وهي معاهدة «قادش» بين مصر والحيثيين، التي وقعها الملك المصري رمسيس الثاني مع نظيره الحيثي خاتوشيلي الثالث، عام 1258 قبل الميلاد، وتضمنت بنودًا لتعزيز أواصر العلاقات والسعي إلى إحلال سلام أساسه احترام سيادة أراضي البلاد، وخلق تحالف وقوة دفاعية مشتركة.