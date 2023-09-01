مواعيد انقطاع المياه عن مدينة نصر ومصر الجديدة اليوم.. لمدة 12 ساعة

كشفت شركة مياه الشرب بالقاهرة، انقطاع المياه عن مدينة نصر ومصر الجديدة مساء اليوم، بسبب تحويل مسار خط مياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي بمصر الجديدة الذي يخدم مليون ونصف نسمة، مما يترتب عليه انقطاع المياه عن «مدينة نصر والحي العاشر وعين شمس، ومصر الجديدة»، اعتبارا من العاشرة مساء اليوم الموافق 1 سبتمبر حتى الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 2 سبتمبر.

أماكن قطع المياه

وناشدت الشركة المواطنين في الأماكن المتضررة، ضرورة توفير احتياجهم من مياه الشرب خاصة أصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها خلال فترة الانقطاع.

وأوضحت الشركة أنه سيتم الدفع بسيارات مياه بأماكن انقطاع المياه في مدينة نصر ومصر الجديدة بمحافظة القاهرة، يمكن الحصول عليها مجانا للمواطنين، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة الواتس آب على رقم 01206665125

وفيما يتعلق بانقطاع المياه، أكدت الشركة أنه جرى تكليف شركتين للعمل بخط مياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي على مدار الأيام الماضية، لسرعة الانتهاء منه، مع متابعة مستمرة من قطاع المشروعات بالشركة ورفع المخلفات بشكل فوري والعمل على إعادة الشيء لأصله للمناطق التي جرى الانتهاء منها، وإعادة الرصف مرة أخرى.

إحلال وتجديد خط 1200 مم أمام سور الكلية الحربية

وذكرت الشركة أن إحلال وتجديد خط 1200 مملي، أمام سور الكلية الحربية يحافظ على عدم تعرضه للكسر مرة أخرى، وتلافى السلبيات السابقة، والاعتماد على الخط بشكل أساسي، علاوة على وجود خطة كاملة من شركة مياه الشرب القاهرة، للانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للخطوط الكبيرة، التي انتهى عمرها الافتراضي، وتخدم العديد من المناطق، حيث يتم العمل على تطوير الشبكات الداخلية لمعظم المناطق التي تخدمها الخطوط الجديدة.