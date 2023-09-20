طرق سداد قيمة الوحدات السكنية في 3 مشروعات بـ5 مدن جديدة

حددت وزارة الإسكان، عن آلية الإتاحة الدائمة لطرح الوحدات السكنية ضمن مشروعات «سكن مصر، وجنة، والإسكان المتميز»، في 5 مدن جديدة «غرب قنا، ناصر غرب أسيوط، ملوي الجديدة، المنصورة الجديدة، رشيد الجديدة»، للحجز الفوري من قبل جهاز المدينة المختص، الذي يعد البيانات التفصيلية لتندرج في كراسات الشروط.

وتستعرض بوابة «الوطن» في النقاط التالية، طرق المعاملة المالية للطرح الدائم للوحدات السكنية في المشروعات والمدن سالفة الذكر، وفق البيان الصادر من وزير الإسكان.

طرق المعاملة المالية للطرح الدائم

وقال المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للشؤون العقارية والتجارية، إن المعاملة المالية كما يلي:

- سداد مقدم حجز 25 ألف جنيه لوحدات الإسكان المتميز.

- سداد 50 ألف جنيه لوحدات سكن مصر.

- سداد 100 ألف جنيه لوحدات جنة.

- يتم استكمال سداد 10% إضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهرين من تاريخ الاخطار بالتخصيص.

- يتم سداد 5% وديعة الصيانة عند التعاقد وقبل الاستلام.

- يتم سداد 5% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- يتم سداد باقي ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات، محملة بالفائدة على رصيد المدين تعادل سعر الفائدة المعلنة في البنك المركزي المصري وقت الطرح بالإضافة إلى 2 % + 0,5% مصاريف تحصيل.

- يستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط قبل الاستلام.