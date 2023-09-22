رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

فوز «تعليم الدقهلية» بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في البرمجة

كتب:

آية حسنين
10:55 ص | الجمعة 22 سبتمبر 2023
فوز تعليم الدقهلية بالمركز الأول

فوز تعليم الدقهلية بالمركز الأول

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن فوز «تعليم الدقهلية» بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي بمسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والمقامة تحت عنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي».

فوز تعليم الدقهلية بالمركز الأول في مسابقة البرمجة

وشارك بالمسابقة أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتمكنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من تحقيق المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

تهنئة الفائزين بالدقهلية 

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التهنئة لفريق التحدي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا غرب المنصورة، لحصوله على المركز الأول جمهوريا، وقدم التهنئة للدكتورة منى حسني عبد اللطيف مدير المركز الاستكشافي بغرب المنصورة التعليمية، وشجعهم على دوام التميز والرقي، وحصد العديد والعديد من الإنجازات.

اقرأ المزيد:

«تعليم الدقهلية» تعلن حاجتها لشغل وظائف جديدة.. اعرف الشروط وطريقة التقديم

«تعليم الدقهلية» تناقش استعدادات العام الدراسي الجديد

«تعليم الدقهلية» تطلق مبادرة «ناصر الخير» لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة.. (صور)

«تعليم الدقهلية» توضح طريقة تطبيق العمل «أون لاين» لترشيد الكهرباء بالمدارس غدا
بقلم آية حسنين