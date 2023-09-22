فوز «تعليم الدقهلية» بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي في البرمجة

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، عن فوز «تعليم الدقهلية» بالمركز الأول على مستوى الوطن العربي بمسابقة «الأسبوع العربي للبرمجة»، بعد أن كشفت وزارة التربية والتعليم عن نتائج مسابقة الأسبوع العربي للبرمجة، والمقامة تحت عنوان «اللغة العربية والإبداع الرقمي».

فوز تعليم الدقهلية بالمركز الأول في مسابقة البرمجة

وشارك بالمسابقة أكثر من مليون مشارك من المعلمين والطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وتمكنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية من تحقيق المركز الأول على مستوى الوطن العربي.

تهنئة الفائزين بالدقهلية

وقدم وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، التهنئة لفريق التحدي بالمركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا غرب المنصورة، لحصوله على المركز الأول جمهوريا، وقدم التهنئة للدكتورة منى حسني عبد اللطيف مدير المركز الاستكشافي بغرب المنصورة التعليمية، وشجعهم على دوام التميز والرقي، وحصد العديد والعديد من الإنجازات.