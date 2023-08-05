«تعليم الدقهلية» توضح طريقة تطبيق العمل «أون لاين» لترشيد الكهرباء بالمدارس غدا

أصدر ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، تعليماته للإدارات التعليمية والمدارس بطريقة تفعيل العمل أون لاين «العمل من المنزل» لتوفير الطاقة الكهربية بديوان المديرية والإدارات والمدارس، تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

تعليم الدقهلية: العمل من المنزل كل أحد

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، في بيان صحفي، أن يكون يوم الأحد من كل أسبوع العمل من المنزل على أن يكون التواجد فى الدواوين للأقسام التالية:

- عضو الحسابات.

- عضو من الماليات.

- عضو من الإجازات.

- أعضاء شؤون طلبة.

- مسؤولو المراحل «ابتدائي وإعدادي وثانوي».

- عضو ملفات.

- عضو جزاءات.

- عضو شؤون قانونية.

- مسؤول الختم.

- مسؤول من قسم الإحصاء.

- مسؤول التنسيق.

- مسؤول الشؤون المالية والإدارية.

- عضو من التوجيه المالي والإداري.

- باقي الأقسام تعمل من المنزل أون لاين ويتم الاستدعاء إذا اقتضت الحاجة للعمل.

العمل في للمدارس يوم الأحد خلال شهر أغسطس

وذكر وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، أما بالنسبة للعمل في المدارس يوم الأحد خلال شهر أغسطس فيتواجد بالمدرسة كل من:

- مدير المدارس

- الوكلاء وشئون الطلاب والعاملين

- مسؤول الأمن

وأشار إلى أنه لباقي الهيئة يكتب أمامها في دفتر الحضور والانصراف عمل أون لاين، ويتم غلق جميع الحجرات غير المستخدمة وإطفاء المراوح والأنوار بها وتستخدم غرفة أو غرفتان حسب الحاجة.