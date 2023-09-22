موقع التنسيق الإلكتروني.. خطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

يترقب طلاب الثانوية العامة، نتيجة تقليل الاغتراب بعد يومين من غلق تسجيل، وذلك يوم الأربعاء الماضي، أملا منهم في قبول طلباتهم حتى يستطيعوا الانتقال من جامعة بعيدة عن محل إقامتهم، لأخرى تكون في نفس نطاق محل السكن الخاص بهم، ما يجعلهم يهتمون بالدخول على موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023.

وتتيح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للطلاب موقع التنسيق الإلكتروني للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023، ونوضح من خلال هذا التقرير، خطوات حصول الطلاب على النتيجة الخاصة بهم عبر موقع التنسيق فور اعتمادها وإعلانها، كالتالي:

موقع التنسيق الإلكتروني وخطوات الحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023

- يدخل الطالب على موقع التنسيق الإلكتروني، للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب 2023 من خلال البحث عنه في محرك البحث جوجل.

- يختار خدمات تقليل الاغتراب الخاصة بتقديم الطلبات والحصول على النتيجة.

- بعد اختيار الأيقونة الخاصة بنتيجة تقليل الاغتراب، يتم اختيار نوع الشهادة الخاصة بالطالب بالضغط على الثانوية العامة.

إدخال الرقم التأكيدي

- ستظهر أمام الطالب صفحة يتم إدخال بعض البيانات بها.

- يدخل الطالب رقم الجلوس والرقم السري الموجودين على استمارة النجاح في الخانة المخصصة لذلك.

- يدخل الطالب، الرقم التأكيدي الذي يظهر على الشاشة أمامه، ثم يضغط على الخطوة التالية ليحصل على نتيجة تقليل الاغتراب الخاصة به.