بعد غلق باب التنسيق.. متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب للشهادات الفنية؟

قررت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، غلق باب التنسيق لطلاب الشهادات الفنية فى السابعة مساء اليوم الأربعاء، بعد أن كان مقررا غلق الباب مساء أمس الثلاثاء، لكن الوزارة منحت الطلاب فرصة أخيرة، وسمحت لهم بيوم آخر لتسجيل الرغبات.

وبدأت أعمال تنسيق الدبلومات الفنية في الرابع من سبتمبر الجاري، وتم مد فتح باب تسجيل الرغبات مرتين آخرهما ينتهي اليوم، بعد أن كان مقررا غلق باب التسجيل الخميس الماضي.

وضمن الخدمات التى يقدمها موقع «الوطن» منذ فتح باب التنسيق، نوضح متى تبدأ مرحلة تقليل الاغتراب؟ .. لطمأنة الطلاب الذى يريدون تغيير الكلية أو المعهد الذى تم قبولهم فيه بعد إعلان نتيجة التنسيق.

مرحلة تقليل الاغتراب

أوضح السيد عطا، المشرف على التنسيق بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، أنه سيتم فتح باب تقليل الاغتراب للطلاب الذين لديهم رغبة في التحويل من كلية لأخرى بعد إعلان نتيجة التنسيق، والتى ستظهر خلال 5 أيام على الأكثر.

وأشار «عطا» إلى أن اللجنة العليا للتنسيق ستبدأ أعمالها لتوزيع الطلاب على الكليات والمعاهد وفقا للنسب المحددة، بعد غلق باب التنسيق، وسيتم إعلان النتائج خلال 5 أيام على الأكثر، قائل إن مرحلة تنسيق طلاب الشهادات الفنية تتطلب وقتا أكبر، بسبب لتوزيع الطلاب على شريحة كبيرة من الجامعات والمعاهد.

تنسيق الشهادات الفنية

يشار إلى أن المرحلة الأخيرة للتنسيق كانت متاحة للطلاب الحاصلين على الشهادات الفنية «دبلوم المدارس الفنية نظام 3- 5 سنوات» و«دبلوم المعاهد الفنية المتوسطة نظام عامين بعد الثانوية» والتى استمرت نحو ستة عشر يوما.