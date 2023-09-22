مطار مرسى علم يستقبل 135 رحلة طيران من 11 دولة أوروبية

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، 135 رحلة طيران سياحية تقل نحو 27 ألف سائح من أوروبا، على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غدٍ السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، ومراجعة الإجراءات الأمنية بصالات الوصول.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين

وكشف عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات تبين وصول 135رحلة طيران سياحية آتية من مطارات 11 دول اوروبية هي ألمانيا وإيطاليا وبولندا والتشكيك وهولندا وسويسرا وبلجيكا والنمسا ولوكسمبرج وسلوفاكيا والمجر، على مدار الأسبوع المقبل وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

انتعاش السياحة في مرسى علم

وأشار في تصريحات لـ«الوطن»، إلى استعدادت فنادق مرسى علم لاستقبال نحو 27 ألف سائح أجنبي من جنسيات أوروبية، مؤكدًا أن فرق العلاقات العامة تكون في استقبال السائحين بالورود ومشروبات الضيافة.

ولفت إلى انتعاش السياحة بشواطئ مرسى علم، تزامنًا مع اسبوع احتفالات اليوم العالمي للسياحة، حيث استعدت الفنادق للاحتفال مع السياح على الشواطئ المختلفة.