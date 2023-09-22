أحمد عز يعيش حالة نشاط فني في السينما بفيلمين.. يجسد دور صعيدي بأحدهما

يعيش الفنان أحمد عز خلال هذه الفترة حالة من النشاط الفني على الصعيد السينمائي إذ يستعد، خلال الأيام القليلة المقبلة، لانطلاق تصوير عملين جديدين يقدم خلالهم شخصيات مختلفة.

أحمد عز بعملين فى السينما

حيث يستعد الفنان أحمد عز، الشهر المقبل، لانطلاق تصوير أولى مشاهده في فيلمه الجديد الذي يحمل اسم «فرقة الموت»، ويقدم من خلاله الشخصية الصعيدية للمرة الأولى ويشاركه في العمل عدد كبير من الفنانين من بينهم منة شلبي وبيومي فؤاد وعصام عمر، ورشدي الشامي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من إخراج أحمد علاء وإنتاج هشام عبد الخالق.

أما العمل الثاني الذي يستعد له الفنان أحمد عز، خلال الفترة المقبلة، هو الجزء الثالث من فيلم أولاد رزق والذي قدم منه من قبل جزءين وحققا نجاحا كبيرا، وشارك معه فيهم أحمد داود، وأحمد الفيشاوي، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، وغيرهم وهو من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان، وقدّم خلاله شخصية شاب من حارة شعبية.