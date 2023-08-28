كريم عبدالعزيز: كنت مرعوب من «الفيل الأزرق».. وكسبت أحمد عز في «كيرة والجن»

أوضح كريم عبد العزيز، أن علاقته بالسوشيال ميديا، حديثة وتقتصر على العمل فقط قائلا: «السوشيال ميديا فادت الكوكب وزي ما ليها إيجابيات ليها سلبيات، وبقيت أجتهد في استخدام السوشيال ميديا، ولكني بحب الخصوصية بشكل عام وباستخدمها لشغلي بس، وأي شيء بيزيد عن حده بيتقلب لضده».

وقال كريم عبد العزيز، خلال حلوله ضيفا في حلقة خاصة عبر محطة «راديو إنرجي 92.1»، إنه يستمع إلى فيديوهات النقد الفني والمحتوى عبر الإنترنت موضحا: «بشوفهم وبحبهم جدا بس باعتبرهم جمهور وباعتبر ده وجهة نظر حلوة جدا وبتوضح نقط وخطوط حمراء».

ما بين «الفيل الأزرق» و«كيرة والجن»

وعن مغامرة فيلم الفيل الأزرق، قال كريم عبد العزيز، إنه كان مرعوبا من شخصية يحيى راشد، أما شخصية أحمد كيرة، في «كيرة والجن» هي أول شخصية حقيقية يقدمها في مشواره معبرا عن سعادته للقيام بهذه الشخصية.

وتحدث كريم عبد العزيز عن علاقته بالفنان أحمد عز، الذي اكتشفه وأصبح صديقا مقربا له بعدما عملا سويا في فيلم «كيرة والجن»، وأشار إلى أن بينهما صفات مشتركة عديدة شخصية، وعلى مستوى التعامل مع الفن واحترام الجمهور المهنة.