إيرادات فيلم the nun 2 تتجاوز 164 مليون دولار عالميا

حقق فيلم The Nun 2 الذي انطلق عرضه بالسينما، 8 سبتمبر من الشهر الجاري، إيرادات كبيرة تقدر محليًا بالولايات المتحدة الأمريكية نحو 60 مليون دولار، وعلى المستوى الدولي، حقق نحو 104 ملايين دولار، وعالميًا تجاوز 164 مليون دولار، وذلك حسب موقع Mojo Box Office.

كما تجاوزت إيرادات فيلم the nun 2 على مدار الأسبوعيين الماضيين بالسينما، 12 مليون جنيه وذلك في شباك تذاكر إيرادات الأفلام الأجنبية في مصر، الذي يضم عددًا من الأفلام بالتزامن مع عرضها في أمريكا وعدد من دول العالم.

قصة فيلم the nun 2

وتدور قصة فيلم the nun 2 في إطار من الرعب والتشويق والإثارة، كما حدث في الجزء الأول من فيلم the nun، الذي تم إنتاجه عام 2018، ويتجدد الصراع بين الراهبة أو الأخت إيرين والشيطان فالاك، وتنطلق الأحداث في فرنسا في خمسينيات القرن الماضي، حيث تقع عدد من الحوادث الغريبة التي ينتج عنها عدد من الوفيات، وفي الوقت الذي تُكلف فيه إيرين بالبحث في الأمر، يحدث لها مفاجآت غير متوقعة.

أبطال فيلم the nun 2

فيلم the nun 2 بطولة جوناس بلوكيه، إيسا فارميجا، وبوني آرونز، آنا بوبلويل، ستورم ريد، كتابة إيان جولدبرج وأكيلا كوبر وريتشارد ناينج، إخراج مايكل تشافيز.