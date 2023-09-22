علاوات أكتوبر 2023.. اعرف مرتبك هيزيد كام وموعد الصرف؟

حددت وزارة المالية علاوات أكتوبر 2023، بعد قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بزيادة الأجور وتطبيق علاوة استثنائية تحت مسمى علاوة غلاء المعيشة، يتم صرفها اعتبارًا من أول أكتوبر للعاملين في الجهاز الإداري بالدولة.

علاوات أكتوبر 2023.. موعد الصرف

ووفقًا للبيان المعلن عن مواعيد صرف المرتبات من قبل وزارة المالية فإن رواتب شهر أكتوبر مع علاوات أكتوبر 2023 ستكون بداية من 22-10-2023 والمتأخرات من يوم 24 وحتى 27 من الشهر ذاته، على أن تبدأ إتاحة مستحقات العاملين في ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة بالمنظومة المالية الإلكترونية المحددة من البنوك.

قيمة زيادة المرتبات

أعلنت وزارة المالية في بيان لها أن الحد الأدنى للأجور سيصبح 4 آلاف جنيه بدلا عن 3500 جنيه، وبذلك يصبح جدول زيادة علاوات أكتوبر 2023 لكل الدرجات الوظيفية كالتالي:

- الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 11 ألف جنيه بدلا من 10 آلاف و500 جنيه شهريًا.

- الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 9 آلاف جنيه بدلا من 8500 جنيه.

- درجة المدير العام أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7500 جنيه بدلا من 7 آلاف جنيه.

- الدرجة الأولى أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة 7 آلاف جنيه بدلا من 6500 جنيه.

- الدرجة الثانية بعد الزيادة الجديدة 6 آلاف جنيه بدلا من 5500 جنيه.

- الدرجة الثالثة بعد الزيادة الجديدة 5500 جنيه بدلا من 5 آلاف جنيه.

- الدرجة الرابعة بعد الزيادة الجديدة 5 آلاف جنيه بدلا من 4500 جنيه.

- الدرجة الخامسة بعد الزيادة الجديدة 4500 جنيه بدلا من 4 آلاف جنيه.

- الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة 4 آلاف جنيه بدلا من 3500 جنيه.