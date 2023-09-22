برنامج «القتال الجوي العالمي».. بريطانيا مقر رئيسي لطائرات المستقبل

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأنّ من المتوقع أن تكون بريطانيا مقرًا رئيسيًا لمقاتلات المستقبل من الجيل السادس، في إطار مشروع مشتركإيطاليا واليابان، إذ إن دول اليابان والمملكة المتحدة وإيطاليا، تخطط لاختيار بريطانيا، مقرًا لبرنامج "القتال الجوي العالمي"، وهي خطوة من شأنها أن تضع لندن في طليعة شراكة يمكن أن تتوسع لتشمل دولًا أخرى.

ما برنامج القتال الجوي العالمي؟

وأوضحت قناة «القاهرة الإخبارية» في تقرير لها عن برنامج القتال الجوي العالمي، أنه يجمع برنامج القتال الجوي العالمي، بين عمالقة عالم الطيران، هم بريطانيا واليابان وإيطاليا، بهدف تطوير مقاتلة متطورة من الجيل السادس، وتبرز هذه المبادرة الدولية كجهد رائد لاستبدال المقاتلات الرئيسية الحالية بجيل أكثر تطوّرًا وفعالية، في 9 ديسمبر 2022، أصدرت حكومات اليابان وبريطانيا وإيطاليا بيانًا أعلنت فيه نيتها المشتركة لتطوير وإطلاق طائرة مقاتلة مشتركة.

وتتمثل الجهود المشتركة في دمج مشاريع الجيل السادس المتفرقة لتكوين كيان واحد قوي. وسيتم ذلك من خلال دمج تقنيات مقاتلة الإعصار Tempest التي تنتجها شركة BAE البريطانية، مع تكنولوجيا مقاتلة "FX" اليابانية التي تقوم بتطويرها شركة "ميتسوبيشي"، فيما تقود شركتا"BAE SYSTEMS" وRolls Royce" " البريطانية هذا التحالف الملهم، حيث يشارك فيه كل من "ليوناردو بريطانيا" و"MBDA بريطانيا".

التحالف في اليابان

أما اليابان، فتأتي في مقدمة التحالف الياباني بشركة "ميتسوبيشي" وشركة HI وشركة ميتسوبيشي إليكتريك، وكلها شركات مشاركة نشطة في إعادة تعريف مستقبل الطيران، وتقود شركة ليوناردو SPA، التحالف الإيطالي وتحالفها الإيطالي مع AVIO AVERO و"MBDAإيطاليا"، وتتفوق المقاتلة "تيمبيست" في مجموعة من الجوانب التكنولوجية، بما في ذلك السرعة الفائقة والأسلحة المتطورة مثل الليزر والذكاء الاصطناعي.

تيمبيست ينشئ مقاتلة جديدة

ويقوم فريق "تيمبيست" بإنشاء مقاتلة جديدة ستدخل أسطول سلاح الجو الملكي البريطاني اعتبارًا من عام 2033 لتحل محل "تايفون"، ويمكن للمقاتلة الجديدة أن تحمل صواريخ تفوق سرعة الصوت، وتعتمد على نظام طاقة ودفع متطور، كما أن اليابان وبريطانيا ستهيمنان على التصميم والتصنيع في المشروع، ومن المحتمل أن تمنحها تجربة لندن الأعمق والأحدث في تطوير الطائرات المقاتلة دورًا رائدًا في تنظيم البرنامج.