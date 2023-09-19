وزير خارجية بريطانيا: النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاح

قال وزير الخارجية البريطاني جيمس كيفرلي، إن النظام المالي العالمي بحاجة إلى إصلاح، لافتا إلى أنه يجب تحرير المزيد من الأموال لتحقيق التنمية المستدامة.

شراكة بريطانية سعودية

وأكد «كيفرلي»، بحسب فضائية «العربية» مساء اليوم الثلاثاء، ترحيب بلاده بالمحادثات الجارية في الرياض لتحقيق السلام في اليمن، لافتا إلى أن بريطانيا لديها شراكة طويلة الأمد مع السعودية في مجالات متعددة.

روسيا تخسر الأصدقاء

وأوضح كيفرلي، أن انسحاب روسيا من أوكرانيا في مصلحة الجميع، مبينا أن موسكو تخسر الأصدقاء على المسرح العالمي، خاصة أن تصرفات بوتين تجعل المخاطر في أوروبا أكثر احتمالا، لذا فإن أوكرانيا تستحق الدعم وتقاتل دفاعا عن المواثيق الأممية.