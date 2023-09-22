بعد اجتماع موسع.. حزب حقوق الإنسان يعلن تأييد ترشح الرئيس السيسي

عقد حزب حقوق الإنسان والمواطنة، اجتماعًا موسعًا ضم رئيس الحزب والنواب والمساعدون وأعضاء الهيئة العليا والأمانة العامة وأمناء المحافظات والمراكز والمدن.

وقرر الحاضرون بالإجماع، دعم وتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية قادمة، دعما للديمقراطية وإرساء لمبادئ ومعايير حقوق الإنسان والمواطنة.

واستكمالا للمشروعات القائمة التي تنقل مصر إلى الجمهورية الجديدة، ومن أجل الاستقرار والتنمية وإرساء لقواعد دولة المؤسسات والحقوق والحريات، ومن أجل الموقف العربي والدولي الذي تبؤته مصر خلال فترة رئاسة الرئيس السيسي.

وقرر الحزب بجميع تنظيماته استخدام مقرات الحزب المنتشرة في غالبية المحافظات لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعقد مؤتمرات دعم وتأييد، مع التركيز على شرح وتوضيح الإنجازات في الواقع العملي الذي جرى على أرض الواقع، حتى تكون غالبية الشعب على بينة بما جرى ويجري وسيجري تنفيذه من إنجازات حقيقه لم ترها الدولة المصرية من قبل.