عزيز مرقة يكشف لـ«الوطن» عن ميول أبنائه الفنية: سأدعمهم في كل الأحوال

كشف الفنان عزيز مرقة، عن كثير من الأسرار الخاصة بحياته الشخصية، وذلك خلال ندوة تم إقامتها له في جريدة «الوطن»، وكشف خلالها عن ميول أبنائه الفنية، وهل أخذوا منه جيناته الفنية أم لا.

عزيز مرقة يكشف عن ميول أبنائه الفنية

وقال الفنان عزيز مرقة «لم يتضح الأمر بشكل كبير حتى الآن ولكن يبدو أن هناك ميول فنية لديهم، فابني زيد يحب الإيقاعات ويفهمها بشكل كبير، ويمارس هواية البيت بوكس ويحبه للغاية».

عزيز مرقة: سأدعم أبنائي أيا كان قرارهم

وتابع الفنان عزيز مرقة، حديثه عن ابنته «جود»، قائلا «هناك ابنتي جود رغم صغر سنها إلا أنها تحب الغناء وتغني دائما وتحاول تقليد النغمة، ولكن هل سيرغبون في مجال الفن عندما يكبرون؟ لا أعلم.. وأيا كان قرارهم سأدعمهم فيه».

يذكر أن الفنان عزيز مرقة، شارك مؤخرا في إحياء إحدى حفلات مهرجان القلعة للموسيقي والغناء في دورته الـ31، وحضره عدد كبير من الجمهور، وقدم خلاله عددا من أغانيه المميزة.