«مجنناني» للمغني الأردني عزيز مرقة تحقق 2 مليون مشاهدة في أسبوعين

أعاد النجم الأردني عزيز مرقة، توزيع أغنيته التي تحمل عنوان «مجنناني» من كلمات محمد شافعي وألحان عزيز مرقة، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر ماهر الملاخ، ومن إخراج بيشوى يسي، وإنتاج شركة «جاما ميوزيك» للمنتج محمد جابر.

نجاح النجم الأردني عزيز مرقة

وتمّ طرح أغنية مجنناني على يوتيوب، والمنصّات الموسيقية، ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تم تصويرها داخل أحد الاستوديوهات، لتتناسب مع أجواء موسم الشتاء، وحققت في أسبوعين 2 مليون مشاهدة .

هذه المرة ظهر عزيز بشكل مختلف يكشف عن كيفية تنفيذه للأغنية، وجسد دور عازف لأكثر من آلة موسيقية من بينها آلة البيانو، وآلة اليوكوليلي القريبة من آلة الجيتار إلا أنها تحتوي على 4 أوتار فقط، وظهر معه «سيكا» عازف آلة الكونترباس، والموزع الموسيقى ماهر الملاخ.

أغنية «مجنناني» لـ عزيز مرقة

يذكر أنَّ الفيديو كليب الأول لـ أغنية «مجنناني لاقى الإعجاب على مواقع السوشيال ميديا ويتصدر حاليا المشاهدات على اليوتيوب وجميع المنصات الرقمية، وقد تم تصويره في قرية بإحدى المدن الساحلية بمصر.

ودارت فكرته في إطار تشويقي رومانسي، مليء بالطاقة الإيجابية مع الأجواء الصيفية، ونقل عزيز ومقدمة البرامج الإذاعية لينة الطهطاوي من خلال فكرة التصوير رغبة الجمهور، في تقديم عمل فني يجمع بينهما، بعد ظهورهما منذ فترة وإثارتهما للجدل في أحد البرامج الشهيرة.