أهم توصيات الاحتفالية السنوية بيوم التوعية بالأمراض الفطرية بـ«طب عين شمس»

نظمت رابطة الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بالقاهرة، بالتعاون مع قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، الاحتفالية السنوية الأولى باليوم العالمي للتوعية بالأمراض الفطرية، تحت رعاية الدكتور علي الأنور عميد كلية الطب، والدكتورة مها حمدي، رئيس قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة ورئيس الرابطة.

أهم توصيات الاحتفالية

قالت الدكتورة مها حمدي، إن الاحتفالية انتهت بعدد من التوصيات المهمة، أولها الحرص على بناء نظام مراقبة مستمر من أجل تحديد عبء العدوى الفطرية على نظم الرعاية الصحية في مصر، والتأكيد على وضع احتمالية الإصابة بالعدوى الفطرية في الحسبان خاصة لدى المرضى الأكثر عرضة لخطر هذا النوع من العدوى مثل المرضى الذين يعانون من نقص المناعة.

كما شملت التوصيات إجراء تحقيقات دقيقة عند تفشي العدوى الفطرية لمعرفة مصدرها، والربط بين أعراض العدوى الفطرية الإكلينيكية والنتائج المعملية والانتباه لأعراض العدوى غير النمطية، والاختيار الصحيح والدقيق لطرق جمع العينات الفطرية.

تحديد الاستراتيجيات المختلفة لعلاج العدوى الفطرية

وشملت التوصيات معرفة الفرق بين الفطريات المتعايشة والفطريات الممرضة عند عزلها من العينات، ودمج النهج التشخيصية الجديدة للعدوى الفطرية لتحسين الدقة والسرعة في التشخيص وإتاحة العلاج الأمثل في الوقت المناسب، وتحديد الاستراتيجيات المختلفة لعلاج العدوى الفطرية.

طريقة وجرعة ومدة علاج مضادات الفطريات

كما تضمنت الاختيار الصحيح والأمثل لنوع وطريقة وجرعة ومدة علاج مضادات الفطريات، والاعتماد على الطرق المبتكرة في علاج العدوى الفطرية مثل استخدام العلاج المناعي لمعالجة هذه الحالات، ودعم مبادرات تحسين الجودة لاختيار أفضل لاستراتيجيات التشخيص و العلاج لتحسين نتائج المرضى وتقليل معدل الوفيات وتجنب الأخطاء الطبية.