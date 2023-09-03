خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023 والمستندات المطلوبة

بدأت جامعة عين شمس في إجراءات الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، أمام جميع طلاب الثانوية العامة المتقدمين للالتحاق بالكليات المختلفة، خلال الأيام القليلة الماضية، بداية من سبتمبر الجاري، على أن يستمر الحجز حتى بداية الدراسة بالعام الدراسي الجديد للجامعات 2023 - 2024.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023.

خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023

- تبدأ خطوات حجز الكشف الطبي جامعة عين شمس 2023، من خلال زيارة الموقع الرسمي لجامعة عين شمس.

- إحضار المستندات التالية: «بطاقة الترشيح، أصل شهادة الميلاد الرقم القومي+ 3 صورة منها، أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة منها، 12 صور شخصية مكتوب عليها إسم الطالب رباعي + صورة للكشف الطبي، 3 صورة البطاقة الشخصية».

- يتعرف كل طالب على رقمه المسلسل وموعد الكشف الطبي.

ضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية

- ظرف كبير لتجميع أوراقه.

- يتم توجيه الطالب لأماكن انتظار لملء الاستمارات السابقة.

- بعد توقيع الكشف الطبي، يكتب الطالب على الظرف الذي تسلمه من الكلية بيانات الطالب (الاسم / العنوان / التليفون / المجموع) بخط كبير وواضح.

يذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نوهت بضرورة الحفاظ على إيصال سداد الرسوم الدراسية بعد تسجيله بشئون الطلاب لان استلام الكارينية من الكلية سيكون بهذا الإيصال، بالإضافة إلى ضرورة إجراء فحص فيروس سي بالمعامل الرئيسية بمستشفيات جامعة عين شمس.