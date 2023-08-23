شاب يسجد لله تحت الأمطار في الحرم المكي.. مشهد يأسر القلوب (فيديو)

بعد أن اجتاحت عاصفة قوية مكة المكرمة في السعودية، وغمرت هطول الأمطار الغزيرة الشوارع والحرم المكي، تداول رواد التواصل الاجتماعي، عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس» المعروفة سابقا بـ«تويتر»، مشاهد لمقاطع فيديو تظهر لحظة سجود مواطن بملابس الإحرام على الأرض داخل الحرم المكي وهو يدعو الله لحظة اشتداد الرياح وتساقط الأمطار فوقه.

مواطن يسجد لله تحت الأمطار الغزيرة في الحرم المكي

وأثار مقطع الفيديو، إعجاب عدد كبير من المتابعين على منصة «إكس»، وعلق متابع قائلا: «ما شاء الله ما شاء الله»، إذا سجد الرجل تحت الأمطار، رغم سعي بعض المواطنين الآخرين للاختباء والابتعاد عن الماء حفاظا على سلامتهم.

The best feeling in life ????

My Heart Craves for this Moment!#امطار_مكه #مكه_الان#مكة_المكرمة

Ya Allah Me and All my Muslim Brothers & Sisters whose hearts are also craves for this moment plz invite us all to your home #Kaaba,#Mecca.

(#Battagram) pic.twitter.com/PJdmGQBSiN — سحر (@BE_A_TRUE_MUSLM) August 23, 2023

وتعرضت مدينة مكة المكرمة والحرم المكي، الساعات القليلة الماضية، لطقس سيئ، أدى إلى هطول الأمطار الغزيرة وعاصفة قوية نشطة تجاوزت سرعتها 80 كيلومترا، مما دفع السلطات السعودية إلى تعليق الدراسة بجميع المدارس والإعلان عن رفع درجة التنبيه إلى (إنذار أحمر).

أمطار غزيرة في الحرم المكي

ووفقا لصحيفة «سبق السعودية»، حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، من استمرار هطول الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي قد تؤدي إلى جريان السيول في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك ما دفعت المديرية العامة للدفاع المدني السعودية، لتوجيه المواطنين إلى ضرورة توخي الحذر والبقاء داخل منازلهم جراء حالة الطقس السيئة التي تتعرض لها المنطقة.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني، إن العاصفة ألحقت أضرارًا مادية كبيرة في بعض المناطق، مع تسجيل أي إصابات خطيرة أو وفيات جراء هذه الظروف.