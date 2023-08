شاب يسجد لله تحت الأمطار في الحرم المكي.. مشهد يأسر القلوب (فيديو)

بعد أن اجتاحت عاصفة قوية مكة المكرمة في السعودية، وغمرت هطول الأمطار الغزيرة الشوارع والحرم المكي، تداول رواد التواصل الاجتماعي، عبر منصة التدوينات القصيرة «إكس» المعروفة سابقا بـ«تويتر»، مشاهد لمقاطع فيديو تظهر لحظة سجود مواطن بملابس الإحرام على الأرض داخل الحرم المكي وهو يدعو الله لحظة اشتداد الرياح وتساقط الأمطار فوقه.

وأثار مقطع الفيديو، إعجاب عدد كبير من المتابعين على منصة «إكس»، وعلق متابع قائلا: «ما شاء الله ما شاء الله»، إذا سجد الرجل تحت الأمطار، رغم سعي بعض المواطنين الآخرين للاختباء والابتعاد عن الماء حفاظا على سلامتهم.

The best feeling in life ????

My Heart Craves for this Moment!#امطار_مكه #مكه_الان#مكة_المكرمة

Ya Allah Me and All my Muslim Brothers & Sisters whose hearts are also craves for this moment plz invite us all to your home #Kaaba,#Mecca.

(#Battagram) pic.twitter.com/PJdmGQBSiN