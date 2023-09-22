لائحة الانضباط المدرسي تحدد درجات الحضور والسلوك للطلاب

أصدر الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارًا وزاريًا رقم 187 لسنة 2023 بشأن لائحة الانضباط المدرسي وحددت لائحة الانضباط المدرسي درجات للحضور للطلاب، موضحة أنّ نسبة المواظبة على الحضور من 95% حتى 100% يمنح الطالب 3 درجات و90% إلى أقل من 95% يمنح الطالب درجتين ومن 85% إلى أقل من 90% يمنح الطالب درجة واحدة ودرجتين للانضباط السلوكي لمن لم يرتكب أي مخالفات من المستوى الأول والثاني والثالث.

وتوضح اللائحة أنّ إثابة الطلاب بالمواظبة على الحضور والانضباط السلوك بواقع 5 درجات تضاف إلى مجموع الطالب في سنوات النقل فقط.

لائحة الانضباط المدرسى

وتنص اللائحة في المادة رقم 15، على أنّ حقوق الطالب تتمثل في الحق في بيئة تعليمية آمنة وداعمة للعملية التعليمية، وخالية من التمييز والتحرش والمضاقيات والتعصب الأعمى مع تحقيق الأمن الفكري والراحة النفسية للطلاب، والمعاملة القائمة على الاحترام المتبادل دون تفريق أو تمييز لأي سبب.

كما تنص على الحصول على نسخة إلكترونية أو ورقية من لائحة النظام والانضباط المدرسي عند القبول، وتوفير السرية والخصوصية لبيانات وسجلات الطاب من قبل إدارة المدرسة، وتلقي الارشادات والتوجيهات والتصالح لتحقيق النمو الشخصي والاجتماعي والأكاديمي والمهني والأمن النفسي والحرفي السليم.

وتشمل الحق في حرية التعبير وممارسة الأنشطة المدرسية والتعليمية في إطار من النظام والمسئولية والحق في التظلم من الإجراءات التأديبية التي تطبق بشأن الطلاب أو من أي إجراءات أخرى.