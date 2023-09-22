موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023.. متاح الآن ويستمر لعدة أيام

يتساءل الكثيرون عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، خاصة مع الإعلان عن الزيادة الجديدة، وهو ما وضعت وزارة المالية، جدولا له يستمر لعدة أيام حيث بدأ الموظفون في الحصول على رواتبهم منذ أمس الخميس.

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023

وبدأت وزارة المالية في صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 لجميع العاملين في أجهزة الدولة الإدارية، ويستمر الصرف لمدة خمسة أيام فينتهي يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023، بعد أن حددت موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 في وقت سابق.

وتوضح «الوطن»، موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، كما توضح جدول صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023، وفق بيان وزارة المالية حيث اكدت أن مرتب هذا الشهر لن يتضمن الزيادة الجديدة، على أن يبدأ صرفها بداية من شهر أكتوبر المقبل:

- اليوم الأول كان أمس الخميس الموافق 21 سبتمبر 2023.

- اليوم الثاني من صرف مرتبات شهر سبتمبر يوافق اليوم الجمعة 22 سبتمبر 2023.

- يأتي اليوم الثالث من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم السبت الموافق 23 سبتمبر 2023.

- يأتي اليوم الرابع من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الأحد الموافق 24 سبتمبر 2023.

- يأتي اليوم الخامس من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الاثنين الموافق 25 سبتمبر 2023.

- يأتي اليوم السادس من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الثلاثاء الموافق 26 سبتمبر 2023.

- يأتي اليوم السابع من صرف مرتبات شهر سبتمبر 2023 يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر 2023.