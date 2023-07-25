غرفة السياحة: حجز جميع غرف الفنادق العائمة بالأقصر وأسوان بداية من سبتمبر

قال خيري علي حسن، رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إنه لا توجد غرف شاغرة «كبائن» بالفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان، بداية من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بعد أن تم حجزها بالكامل طوال أشهر الشتاء المقبل، لافتا إلى أن الفنادق العائمة العاملة حاليا تبلغ أكثر من 100 فندق عائم.

نسب الحجوزات إلى الأقصر وأسوان خلال الشتاء

وأضاف لـ«الوطن»، أن نسب الحجوزات الأجنبية إلى الأقصر وأسوان خلال فصل الشتاء المقبل جيدة جدا، موضحا أن هناك حجوزات كبيرة من العديد من الدول الأوربية مثل إسبانيا وفرنسا، بالإضافة إلى أمريكا وبعض دول جنوب شرق أسيا، مثل الصين والهند واليابان، لافتا إلى أن نسب الإقبال على التواجد بالفنادق العائمة أعلى منها في الفنادق الثابتة.

إشغالات فنادق الأقصر وأسوان حاليا

وأشار رئيس غرفة شركات السياحة بأسوان، إلى أن الحركة السياحية الوافدة إلى أسوان خلال الشهر الجاري معقولة، إلا أنها أقل مما كانت عليه خلال أشهر مايو ويونيو 2023، موضحا أن ارتفاع درجات الحرارة حاليا يعتبر أهم الأسباب التي أدت للتراجع النسبي في أعداد السياح الوافدين لأسوان خلال شهر يوليو الجاري.