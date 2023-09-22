المنشد محمود فضل: درست 5 سنوات في الأوبرا المصرية وتعلمت المقامات

قال المنشد الشاب محمود فضل، إنه درس 5 سنوات في دار الأوبرا المصرية، إذ علمه الدكتور محمد عبد الستار، مشيرًا الى أنه تعلم المقامات والأذن الموسيقية.

وأضاف محمود فضل خلال لقائه ببرنامج «مدد»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، على قناة «الحياة»، قائلًا: «دراستي في دار الأوبرا المصرية خلتني بقيت بحفظ أكتر وبشتغل أكتر، وكان يشرفني أكون عضو في فرقة الإنشاد بالأوبرا».

القدرة على التقليد

وتابع: «اكتشفت من 3 سنوات أني عندي القدرة على التقليد وبدأت في تنميتها عندما اكتشفت أن الناس مستغربة موهبتي وبدأت أبحث عن شيوخ أكتر وأكتر وبقيت بقلد القراء».

وأوضح أنه في أيام دراسته في الجامعة كان يستطيع ممارسة الإنشاد والدراسة في الجامعة والإنتظام فيها، مشيرًا إلى أن الجامعة ساعدته كثيرًا في ذلك قائلًا: «أيام ما كنت في الجامعة كنت بقدر أوفق بين الإنشاد وبين الجامعة، كمان الجامعة كانت بتساعدني وكنت بحضر حفلات في الجامعة وكنت مشترك في حاجات كتير في الجامعة خاصة بالفن والمسرح».