«البحث العلمي» تعلن فتح التسجيل في مبادرة «من البراءة إلى المنتج»

أعلن الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فتح باب التقدم في مبادرة «من البراءة إلى المنتج»، وتأتي المبادرة في إطار الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا (2022-2026)، ولدعم المخترعين لتحويل براءات الاختراع ونماذج المنفعة المحمية، وفقا لقانون حماية حقوق الملكية الفكرية المصري رقم 82 لسنة 2002- إلى منتجات صناعية قابلة للتسويق والطرح التجاري.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي أنه يجب علي المهتمين الاطلاع على الشروط ومواعيد التقدم وملء الاستمارة من خلال الرابط التالي:

http://www.asrt.sci.eg/open-calls-ar/patent-to-product/?lang=ar

أهداف مبادرة «من البراءة إلى المنتج»

تهدف مبادرة P2 تحت شعار «من البراءة إلى المنتج» إلى دعم اقتصاد المعرفة ورفع مستوى التكنولوجيا في منتجات الأسواق المصرية والصناعة المصرية والمساهمة في إنتاج منتجات مبتكرة، ذات تنافسية عالية في الأسواق المصرية.

جاء ذلك من خلال انتقاء الاختراعات السارية مدة حمايتها ويملكها مصريون أو المتاحة في الملك العام، نظرا إلى انتهاء فترة حمايتها ودعمها ماديا وتقنيا بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر دعما لشعار «صنع في مصر» في الأسواق ذات تنافسية عالية.

تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية

وتسعى الأكاديمية لاستغلال الأفكار الإبداعية والاختراعات لدعم السوق المصري والمشاركة في تنمية التكنولوجيا في الأسواق المصرية، والذي يترتب عليها تنمية الاقتصاد المصري من خلال برنامج لاستغلال براءات الاختراع القابلة للتنفيذ وذات الجدوى الاقتصادية إلى منتجات تسوق في الأسواق المحلية والعالمية بأسم «من البراءة إلى المنتج» لدعم ليس فقط الاختراعات المصرية والأفكار المبتكرة، ولكن أيضا تصنيعها بأياد مصرية والترويج لها في الأسواق.