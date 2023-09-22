كل ما تريد معرفته عن شقق بنك الإسكان والتعمير في 6 أكتوبر.. اعرف طريقة الحجز

كشف بنك التعمير والإسكان، عن طرح 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، في مشروع كمباوند المنتزة بالقطعة رقم 61 منطقة جنوب الأحياء بمدينة 6 أكتوبر على طريق الواحات وبالقرب من جامعة نوال الدجوي ويقام المشروع على مساحة 26.7 فدان.

«الوطن» ترصد في السياق التالي، التفاصيل الكاملة للوحدات المطروحة من قبل بنك الإسكان والتعمير في مدينة 6 أكتوبر، بحسب ما أوضحه عبر موقعه الرسمي.

مميزات مشروع كمباوند المنتزة في 6 أكتوبر

- واجهات عصرية.

- إستلام فوري.

- منطقة خدمات «جامع – ملاعب – مول تجاري / إداري».

مكونات المشروع

ويتكون المشروع من:

- يتكون الكمباوند من عدد 900 وحدة سكنية بمساحات مختلفة تتراوح ما بين 68 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا.

- العمارات عبارة عن دور أرضي + 4 أدوار متكررة.

المساحات:

- نموذج الزمردة: «مساحة الدور الأرضي 132 مترا مربعا إلى 177 مترا مربعا، ومساحة الدور المتكرر 168 مترا مربعا إلى 175 مترا مربعا».

- نموذج الفيروز: «مساحة الدور الأرضي 68 مترا مربعا إلى 172 مترا مربعا، ومساحة الدور المتكرر 114 مترا مربعا إلى 175 مترا مربعا».

نظام السداد

%15 مقدم حجز ويتم تقسيط الباقي على أقساط لمدة 10 سنوات بالفائدة المعمول بها عند التعاقد.

الحجز والاستفسار

وأوضح البنك أن طرق الحجز كالآتي: «التوجه للإدارة العامة للتسويق الإسكاني 6 شارع رفاعة الدقي أمام مجلس الدولة أو الاتصال على 37609917».