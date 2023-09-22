مفتي الجمهورية: من يتصدى للفتوى يجب أن يكون خطابه في صالح الناس (فيديو)

قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، أنه حتى يتصدى الإنسان للفتوى لابد من أن يحافظ على استقرار المجتمع وأن يكون خطابه الديني على وجه العموم في صالح المجتمع وفي صالح الناس.

هناك مؤهلات لابد من توافرها فيمن يتصدى للفتوى

وأضاف مفتى الجمهورية خلال لقائه على قناة «الناس»، قائلًا: «هناك مؤهلات لابد من توافرها فيمن يتصدى للفتوى، منها تكوين الملكة العلمية لديه وأن يكون العقل مدركًا لحقائق النص الشرعي والأدلة الشرعية الى جانب إدراك النص ومرامى النص والعلوم الخادمة للنص».

ضرورة فهم النص الشرعي لمن يتصدى للفتوى

وأشار مفتى الجمهورية إلى ضرورة فهم النص الشرعي لدى من يتصدى للفتوى، قائلًا: «في بعض الحالات لو ماكنتش فاهم النص الشرعي أو الملكة العلمية التي تكونت تكوينًا صحيحًا عندما أنزل إلى أرض الواقع أغرق تمامًا، ولذلك قبل أن أنزل إلى أرض الواقع لابد وأن تكون قد تكونت لدي الملكة العلمية الصحيحة».