بعد إعلان الطرح الدائم.. كيفية الحصول على شقة في «سكن مصر»

حددت وزارة الإٍسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، آلية للطرح الدائم بالوحدات السكنية في مشروع «سكن مصر»، في مدن محددة، وهي ملوي الجديدة، ورشيد الجديدة، والمنصورة الجديدة، وغرب قنا، وناصر غرب أسيوط، موضحة أنه يمكن للمواطن الراغب في حجز وحدة سكنية بالمشروع الحجز الفوري من خلال التوجه لجهاز المدينة.

وأوضحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن جهاز المدينة المختص من المدن المذكورة سلفا، وهي المنوطة بإعداد البيانات للمتقدم والراغب في الحجز بشكل مفصل وإدراجها في كراسة الشروط، بشرط ألا يكون المتقدم عمره أقل من 21 سنة.

طريقة حجز شقة في مشروع «سكن مصر»

- التوجه لجهاز المدينة من المدن المذكورة.

- شراء كراسة الشروط مدرج بها استمارة الحجز من جهاز المدينة وفقا للوحدات.

- بالنسبة للمعاملة المالية على المتقدم سداد 50 ألف جنيه.

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0,5% لصالح مجلس الأمناء.

- إعطاء العميل خطاباً موجهاً لبنك التعمير والإسكان لسداد مبلغ جدية الحجز.

- بالإضافة إلى مصاريف دراسة الطلب، طبقا لكراسة الشروط.

- موافاة جهاز المدينة بالمستندات المطلوبة للتخصيص مرفقا بها إيصال سداد جدية الحجز.