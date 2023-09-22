عزيز مرقة في ندوة «الوطن»: الموسيقى عند المصريين من الأولويات مثل السكر والعيش

كشف المطرب الأردني عزيز مرقة، عن عناصر تميز الجمهور المصري في الحفلات الغنائية، وذلك من واقع الحفلات التي أحياها في مصر منذ مجيئه إليها.

الجمهور المصري يتفاعل عاطفيا مع الأغاني

وقال عزيز مرقة خلال ندوته في «الوطن»، إن كل جمهور له ما يميزه فى طريقة إستماعه، موضحاً: الجمهور اللبناني يستمع بشكل بسيط وتجده يندمج معك في ألحان الأغنية، والجمهور التونسي نفس الأمر، أما الجمهور المصري فيميزه بأنه أقوى في التفاعل العاطفي، وهو الأقوى إيقاعيا فلو كانت الأغنية بسرعة مليون ستجده يغني معك بسرعة المليون.

عزيز مرقة: الجمهور المصري بحاجة دائمة للموسيقى

وأضاف: أرى أن الجمهور المصري هم الأكثر احتياجا للموسيقى والفن، فالموسيقى بالنسبة لهم من أولويات الحياة مثل السكر والعيش.

آخر أعمال عزيز مرقة

يذكر أنّ آخر أعمال عزيز مرقة كانت طرحه لأغنية بعنوان «الوقت الحلو»، والتي قدّمها كدويتو مع الفنانة هنا يسري، وحققت نجاحا كبيرا بعد طرحها على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، ألحان وتوزيع أحمد طارق يحيي وميكس وماستر هاني محروس.