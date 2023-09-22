«مستقبل وطن» بأسيوط يفتتح معرضا لبيع المستلزمات المدرسية بتخفيضات تصل لـ30%

افتتحت اليوم أمانة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحزب مستقبل وطن بمركز صدفا التابع لمحافظة أسيوط، معرض لبيع مستلزمات المدارس والذي شهد تنوعا بين الشنط المدرسية والأدوات الكتابية والورقية لتناسب جميع الأذواق بأسعار وتخفيضات لأكثر من 30% عن أسعار السوق.

حزب مستقبل وطن بمحافظة أسيوط

وصرح علاء عواجه بأن أمانة الحزب تحرص للعام الثالث على التوالي في عمل معرض مستلزمات المدارس لما شهدته من نجاح المعرض خلال الأعوام السابقة وإشادة المواطنين بجودة المنتجات والأسعار وقد شهد المعرض هذا العام تنوعا في السلع المعروضة لتناسب أسعار وأذواق مختلف المواطنين.

حزب مستقبل وطن

وأكد كريم الهواري، أن المعرض قد شهد حضورا قويا من المواطنين في أول أيام افتتاحه لما يقوم به من توفير أسعار بيع التجزئة بنفس أسعار الجملة، ووجود خامات ممتازة من الشنط ومستلزمات المدارس من الكراسات والكشكول والأقلام بمختلف أنواعها، موضحا أن المعرض مستمر طوال الأسبوع وعلى مدار اليوم لخدمة كل المواطنين بمركز صدفا.

المشروعات الصغيرة والمتوسطة

ومن جانبه أكد سيد علي حنفي أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أمانة الحزب بصدفا، أن معرض مستلزمات المدارس يعد من المعارض الأساسية التي تتبناها الأمانة لما يمثله من أهمية لدى مختلف الأسر المصرية ويساهم في توفير سلع جيدة بأسعار تناسب الجميع.