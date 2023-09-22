الخارجية: مصر تتناول تأثير الأزمات الدولية على أفريقيا باجتماعات الأمم المتحدة

أكد السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن مصر ستتناول تأثير الأزمات الدولية على أفريقيا والشرق الأوسط، خلال الدورة الثامنة والسبعين لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تعقد في الفترة من 18 إلى 26 سبتمبر، موضحا أن هذه الدورة خصوصيتها تنبع من العنوان الموضوع لها وهو «التضامن الإنساني وإعادة بناء الثقة»، موضحا أن الإطار العام لهذه الدورة هو إعادة الثقة في النظام المتعدد الأطراف.

التركيز على المعاناة الإنسانية التي يشهدها دول العالم

وأضاف أبو زيد، خلال لقائه على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن من الضروري التركيز على المعاناة الإنسانية التي يشهدها دول العالم، والأزمات المختلفة، وكيف يتم شحذ الهمم والطاقات في المناطق المختلفة ولدى المجتمع الدولي للتضامن مع الشعوب التي تعاني من هذه الأزمات.

ويتضمن جدول أعمال وزير الخارجية المشاركة في عدد من القمم والفعاليات رفيعة المستوى ذات الأهمية الخاصة، حيث سيلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 23 سبتمبر، ويشارك في «قمة أهداف التنمية المستدامة» و«قمة الطموح المناخي»، كما يترأس وزير الخارجية الاجتماع الوزاري حول الخسائر والأضرار وكذا المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب الذي تترأسه مصر مع الاتحاد الأوروبي.

كما يتضمن برنامج وزير الخارجية، لقاءات ذات طبيعة اقتصادية هامة تستهدف جذب الاستثمارات إلى مصر والتعريف بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث سيتحدث أمام مجلس الأعمال للتفاهم الدولي (BCIU) ومجلس العلاقات الخارجية الأمريكي ويلتقي مع مسؤولي المنتدى الاقتصادي العالمي.