«الخارجية» تعلن عن وظائف للأطباء في دولتين بأفريقيا

أعلنت الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية التابعة لوزارة الخارجية، الحاجة لإيفاد أطباء للعمل في دولتي الجابون وبوروندي، لمدة عام وبشكل سنوي متجدد، بحد أقصى 4 سنوات.

الخبرات والمؤهلات المطلوبة

أضافت الوكالة بحسب بيان وزارة الخارجية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن دولة الجابون تطلب طبيب بمؤهل ماجستير على الأقل، وستكون الأفضلية لمن يجدون اللغة الفرنسية، بسنوات خبرة 5 سنوات على الأقل.

المطلوب في بوروندي

وأوضح الإعلان، أن دولة بوروندوي تطلب طبيب جراحة عامة بمؤهل ماجستير على الأقل، وستكون الأفضلية لمن يجدون اللغة الفرنسية، بسنوات خبرة 5 سنوات على الأقل.

كيفية التقديم

وتابع الإعلان: «على من يرغب في التقدم للإيفاد كخبير في هذه المجالات، وفقا لهذه الشروط الموضحة، عليه التفضل بإرسال السيرة الذاتية متضمنة العمل الحالي والتخصص والخبرات الأكاديمية والمهنية على البريد الإلكتروني التالي، وعلى Eapd.jobs.gabon.burundi@gmail.com، علما بأن الموعد النهائي لقبول الطلبات هو 15 أكتوبر 2023، ولن يتم النظر في قبول أي طلبات تسلم باليد أو ترد بعد هذا التاريخ».