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مواعيد أتوبيسات السوبر جيت على خط «القاهرة - الإسكندرية» بجميع المكاتب

كتب:

كيرلس مجدي
12:51 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
أتوبيسات السوبر جيت

أتوبيسات السوبر جيت

تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد أتوبيسات السوبر جيت (القاهرة- الإسكندرية) من كافة المكتب، تسهيلا على المواطنين، بحسب إعلان وزارة النقل، حيث تبدأ من 4:30 فجرا حتى 23:30 مساء يوميا، بحسب جدول كل مكتب.

مواعيد السوبر جيت من القاهرة للإسكندرية

وتكون مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من مكتب محطة منصور المركزية التبادلية العملاقة كالتالي:

- 6:45

- 7:45

- 8:45

- 9:45

- 10:45

- 12:45

- 14:45

- 16:45

- 17:45

- 18:45

- 19:45

- 20:45

مواعيد سوبر جيت مطار القاهرة الإسكندرية

وواصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر چيت» الإعلان عن مواعيد قيام الاتوبيسات من محطة مطار القاهرة وجاءت كالتالي:

- 12 ظهرا

- 2 ظهرا

- 4 عصرا.

مواعيد السوبر جيت الدائري الإسكندرية

ومواعيد السوبر جيت (الدائري- الإسكندرية) كالتالي:

- 4:30 فجرا

- من 6 إلى 11 صباحا سوبر جيت على رأس الساعة.

- من 1 ظهرا إلى 5 المغرب سوبر جيت كل ساعتين أي «1 و3 و5».

- من 6 المغرب 10 مساء سوبر جيت على رأس الساعة.

مواعيد سوبر جيت مكتب عبد المنعم رياض إلى الإسكندرية

ومواعيد سوبر جيت مكتب عبد المنعم رياض إلى الإسكندرية كالتالي:

- 5:45

- ومن الساعة 7:15 حتى 23:15، سوبر جيت كل ساعة، من تاريخ خروج السوبر جيت.

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