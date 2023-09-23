مواعيد أتوبيسات السوبر جيت على خط «القاهرة - الإسكندرية» بجميع المكاتب
كتب:
كيرلس مجدي
12:51 ص | السبت 23 سبتمبر 2023
أتوبيسات السوبر جيت
تقدم «الوطن» خلال السطور التالية مواعيد أتوبيسات السوبر جيت (القاهرة- الإسكندرية) من كافة المكتب، تسهيلا على المواطنين، بحسب إعلان وزارة النقل، حيث تبدأ من 4:30 فجرا حتى 23:30 مساء يوميا، بحسب جدول كل مكتب.
مواعيد السوبر جيت من القاهرة للإسكندرية
وتكون مواعيد أتوبيسات السوبر جيت من مكتب محطة منصور المركزية التبادلية العملاقة كالتالي:
- 6:45
- 7:45
- 8:45
- 9:45
- 10:45
- 12:45
- 14:45
- 16:45
- 17:45
- 18:45
- 19:45
- 20:45
مواعيد سوبر جيت مطار القاهرة الإسكندرية
وواصلت شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة «السوبر چيت» الإعلان عن مواعيد قيام الاتوبيسات من محطة مطار القاهرة وجاءت كالتالي:
- 12 ظهرا
- 2 ظهرا
- 4 عصرا.
مواعيد السوبر جيت الدائري الإسكندرية
ومواعيد السوبر جيت (الدائري- الإسكندرية) كالتالي:
- 4:30 فجرا
- من 6 إلى 11 صباحا سوبر جيت على رأس الساعة.
- من 1 ظهرا إلى 5 المغرب سوبر جيت كل ساعتين أي «1 و3 و5».
- من 6 المغرب 10 مساء سوبر جيت على رأس الساعة.
مواعيد سوبر جيت مكتب عبد المنعم رياض إلى الإسكندرية
ومواعيد سوبر جيت مكتب عبد المنعم رياض إلى الإسكندرية كالتالي:
- 5:45
- ومن الساعة 7:15 حتى 23:15، سوبر جيت كل ساعة، من تاريخ خروج السوبر جيت.