خبير عقاري: تحالف الشركات العقارية أفضل وسيلة للعمل في الأسواق الجديدة

أكد المهندس أحمد الورداني عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن تكوين تحالفات أو الدخول فى مشاركات تعد إحدى السبل الفعالة في أوقات الركود وعدم الاستقرار، حيث تعمل على تقليل وتوزيع المخاطر التى تتحملها كل شركه منفردة كما أنها تتيح الدخول في مشروعات كبيره تحتاج لتكلفة كبيرة لا تمتلكها شركة بمفردها، وبالتالي حل أزمة السيولة التي تعاني منها الشركات والتي تحد استثماراتها دون توسع ومع الخطه التنمويه التي تنفذها الدولة والنهضة والتوسع العمراني التى تشهده مصر سواء العاصمة الإدارية الجديدة أو مدن الجيل الرابع بات حتما على المطور امتلاك ملاءه مالية كبيرة تمكنه من الشراء والاستثمار بهذه المدن.

وسيله للخروج من نفق السيوله المعتم

وأكد «الورداني»، أن التوجه نحو إنشاء تحالفات أو اندماجات مابين الشركات العقاريه وبخاصه الشركات الحديثه منها قد يصبح أمرا محتملا بقوه لمواجهة التحديات الجديدة المتعلقه بارتفاع الأسعار، نتيجة التحرير الأخير لقيمة الجنيه المصري أمام الدولار، ورفع سعر الفائدة.

الاستفادة من نقاط قوة كل شركة داخلة في التحالف

ولفت «الورداني»، إلى أن التحالف يؤدي إلى الاستفادة من نقاط قوة كل شركة داخلة في التحالف، فبعض الشركات تمتلك خبرات عريضة فى البناء الخرساني، والأخرى تتميز بوجود جهاز تسويقي قوي يمتلك قاعدة عملاء واسعة، فيما تتخصص الأخرى في الأجزاء المتعلقة بالتشطيب النهائي للعقار سواء الداخلي أو الخارجي.

التحالفات تعود بالنفع على العميل النهائي

وأضاف عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن التحالفات تعود بالنفع أيضاً على العميل النهائي، وذلك من خلال تحسن أداء القطاع العقاري، ومستوى الخدمة وجودة المنتج العقاري النهائي، وهو ما يصب في صالح العميل.

وأضاف أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، تسعى بجد لإعادة تأهيل وتطوير آلاف المشروعات، كما تسعى بكل جد واجتهاد، لزيادة العمران والرقعة الزراعية، وغيره من مشروعات تساهم في زيادة تصاعدية لمعدلات النمو.