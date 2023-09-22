بدء التشغيل التجريبي لتوسعات محطة صرف صحي طهطا بتكلفة 500 مليون جنيه

بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، التشغيل التجريبي لتوسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا، التي تم تنفيذها تحت إشراف الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليون جنيه.

مساحة محطة المياه بطهطا

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة مياه سوهاج، إن المحطة تم إنشائها على مساحه 15 فدانا، وتبلغ طاقتها التصميمية 40 ألف متر مكعب لكل يوم، وذلك بهدف التخلص الآمن من مياه الصرف الصحي، وللحفاظ على البيئة وصحة المواطنين وتحقيق التنمية المستدامة.

المحطة تخدم 300 ألف نسمة

وأوضح المهندس محمد السيد، رئيس قطاع الصرف الصحي، أن توسعات محطة معالجة صرف صحي طهطا تخدم أكثر من 300 ألف نسمة بمدينة طهطا وقرى نزلة القاضي والجبيرات والكوم الأصفر وكوم بدر والشيخ مسعود، بالإضافة إلى استقبال التصرفات الزائدة من محطة المعالجة القائمة.