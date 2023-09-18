رئيس جامعة سوهاج: نقدم خدمة طبية متميزة في مستشفياتنا

تفقد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اليوم، العنايات المركزة بالمستشفى الجامعي، وذلك لمتابعة الحالات الصحية للمرضى، يصاحبه الدكتور مجدي القاضي، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور أحمد فتحي مدير المستشفى الجامعي، والدكتور أحمد علي إسماعيل، المشرف على العنايات المركزة ووحدة الطوارئ بالمستشفى القديم.

خدمة طبية

وأكد النعماني أن الجامعة تحرص على تقديم خدمة طبية متميزة تيسيرا على المرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، وذلك في ظل الاهتمام والدعم الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي، مؤكدا أن إدارة الجامعة تسعى إلى التوسع في العنايات المركزة وزيادة عدد الأسرة، حيث تم زيادة عدد أسرة العناية بالمستشفيات الجامعية إلى 65 سريرا، بعناية التخدير والعصبية والأمراض الصدرية، بالإضافة إلى عناية الإصابات، وذلك لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى، واستقبال الحالات المحولة من مستشفى الطوارئ.

منظومة التطوير

وشدد النعماني خلال جولته على متابعة منظومة التطوير المستمر للمهارات الفنية والإدارية للطواقم الطبية والإدارية، موجها الشكر لكل القائمين على خدمة المرضى وجهودهم المبذولة من آجل تقديم خدمة صحية لائقة لأهالينا بالمحافظة ومحافظات الصعيد المجاورة.

وأضاف الدكتور أحمد علي إسماعيل، أن رئيس الجامعة ناظر الحالات الصحية المرضية الموجودة بالعنايات المركزة، للوقوف على حالاتهم الصحية، والاطمئنان على بعض مرضى الحوادث وما بعد العمليات الجراحية، مضيفا أن المستشفى الجامعي الجديد يضم 30 سرير عناية مركزة، والمستشفى القديم يضم 35 سرير عناية مركزة.