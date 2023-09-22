أسعار شنط المدارس 2023 بتخفيضات تصل إلى 50% قبل بدء الدراسة بأسبوع

أسبوع واحد باق على بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، لذلك يستعد الطلاب وأولياء الأمور لاستقبال العام الدراسي الجديد، ويهتم الكثيرون بمعرفة أسعار شنط المدارس 2023.

أسعار شنط المدارس 2023

وفي إطار سلسلة خدماته المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار شنط المدارس 2023، حيث تختلف أسعار الشنط من حيث النوع والحجم والشكل ومن مكان لآخر، وتباع في معارض أهلا مدارس التابعة لوزارة التموين بتخفيضات تصل إلى 50 % في معارض أهلا مدارس.

أسعار شنط المدارس 2023 في معارض أهلا مدارس

وتأتي أسعار شنط المدارس 2023 في معارض أهلا مدارس على النحو التالي:

- شنطة ملونة كبيرة الحجم بسعر 185 جنيها

- شنطة ترولي برسومات كرتونية بسعر 300 جنيه.

- سعر الشنطة الكبيرة العادية تبدأ من 200 إلى 250 جنيها.

- سعر شنط مدرسية تبدأ من 85 جنيها وحتى 200 جنيه.

أسعار شنط المدارس 2023 بالأسواق التجارية

يمكن شراء شنطة المدرسة العادية بسعر يتراوح بين 100 وحتى 300 جنيه، أما سعر الشنطة ذات العجلات تصل لـ699 جنيها حسب المنطقة.

- تبدأ أسعار شنط المدارس في سوق العتبة من 75 وحتى 250 جنيها على حسب حجم الحقيبة ونوعها.

وسجلت أسعار شنط المدارس في بعض المناطق 700 جنيه، التي تباع مع اللانش بوكس أو مقلمة.

- سعر شنطة مدرسية كاجوال مستوردة، يصل إلى 374 جنيها.

- شنط مدرسية من «مينترا» بسعر يصل إلى 150 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية مقاومة للماء بسعر يصل إلى 2500 جنيه.

- شنطة مدرسية سعة 18 لترا بجيبين مع جيب للاب توب، بسعر 415 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية 3 جيوب رئيسية، ورسومات ثلاثية الأبعاد بسعر 460 جنيها.

- شنطة ظهر ترولي للمدرسة ومقلمة مجسمة، ولانش بوكس مجسم، بسعر 888 جنيها.

- شنطة ظهر للمدرسة بوليستر مقاومة للماء بسعر 235 جنيها.

- شنطة مدرسة متعددة الجيوب من «كروسلاند»، بسعر 650 جنيها.

- حقائب ظهر مدرسية من «مينترا»، بسعر يصل إلى 150 جنيها.

- شنطة ظهر مدرسية بجيبين بسعر يصل إلى 138 جنيها.

- شنطة ظهر برسومات ثلاثية الأبعاد، بسعر 775 جنيها.