عميد سابق بالأزهر: الصوت أمانة ومن يرفض المشاركة بالانتخابات «آثم»

أكد الدكتور محمد سالم أبو عاصي، عميد كلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر أن الانتخابات الرئاسية المقبلة حدث مهم، قائلا إن الصوت شهادة، ولا يجب كتم الشهادة لأن الصوت أمانة.

وأشار أبو عاصي إلى أن المجتمع الذي لا ينزل ويشارك في مصير بلده وتحديد مستقبل بلده يأثم عند الله عز وجل.

وأوضح أبو عاصي أن هناك شقاً كبيراً جدا في الفقه الإسلامي تاريخياً، كان يناسب البيئات التي كانت موجودة في هذا الوقت، ولا يناسب العصر الحالي.

تقليل البعض من شأن المرأة

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أن القواعد الشرعية هي التي نركز عليها أما تتبع جزئيات الفقه ففيها ما يقبل وما لا يقبل.

وحول تقليل البعض من شأن المرأة وإلصاق هذا بالدين، قال: «تاريخيًا سنجد في بعض الكتب أن المرأة مخلوق حقير وكلها شيطان وسبب الفتنة وأخرجت سيدنا آدم من الجنة، وده فكر اجتماعي وليس من الدين».

انتشار التيار السلفي في مصر

وقال، إن الذكر مثل الأنثى، الكل له واجبات وعليه حقوق، ولكن مع انتشار التيار السلفي في مصر تعمقت نظرة التحقير من المرأة.

وتابع: «أحد مشايخ السلفية سمعته يقول إن شراب المرأة المنتقبة الملون بيعمل فتنة، على الرغم من أن النقاب أصلا قضية خلافية وتحويلها لعقيدة أمر خطير».