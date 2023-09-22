اتحاد الصناعات المصرية يؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: لاستكمال مسيرة الإنجازات

ناشد اتحاد الصناعات المصرية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح لفترة رئاسية جديدة، خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكد اتحاد الصناعات المصرية، تأييـده الكامل لترشـح الـرئيس السيسي، في الانتخابات الرئاسية المقبلـة؛ لاستكمال مسيرة الإنجـازات للقطـاع الصناعي، وجهـوده الحثيثـة تجـاه التنميـة البشـرية وبنـاء الإنسـان، ودعمـه للمشـروعات الصغيرة وريادة الأعمـال، وتشجيع المستثمرين على إقامـة المجمعات الصناعية التـي لـهـا بـالغ الأثر على الاقتصـاد الـوطني، في ضوء الإصلاحات التشريعية والقوانين الجديدة التي أسهمت في تيسير ورفع كفاءة الأداء، والقرارات الرئاسية للقضاء على البيروقراطيـة وتشجيعاً للاستثمار.

وأكد الاتحـاد تأييده سياسـة ورؤيـة الـرئيس السيسـي، تجـاه تـوطين الصناعة المصـرية، وتشجيع المنتج المحلي، والمضي قـدماً نحـو التنميـة المستدامة المنشـودة، ومواصـلة البنـاء فـي شـتى القطاعـات، والاستمرار فـي تطـوير البنية التحتيـة وإقامـة المشروعات القومية الكبرى التي يشهدها الوطن.