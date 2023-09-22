نقابة المهن التعليمية تؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات: «رجل المرحلة»

ناشدت النقابة العامة للمهن التعليمية، الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، واستكمال المشروعات القومية الضخمة التي بدأت منذ تولى الرئيس زمام الأمور في عام 2014.

أكدت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتخاد المعلمين العرب، أن الرئيس السيسي، رجل المرحلة الحالية، وهو القادر على قيادة الوطن، ووجوده ضرورة ملحة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة التي انطقت في عهده.

أوضح نقيب المعلمين، في بيان، أن الرئيس السيسي، يمتلك كل مقومات القائد السياسي المحنك ؛ وأنه رغم المؤامرات الخارجية والداخلية التي تواجه الوطن إلا أن نظام 30 يونيو بقيادة الرئيس السيسي، تمكن من التصدي لقوى الشر والإرهاب، وتحملت مصر أعباء ضخمة في مواجهة الجماعات الإرهابية والمتطرفين؛ والتصدي لها بكل حزم وقوة؛ وتمكنت الدولة المصرية من دحر الإرهاب والقضاء عليه.

أضاف «الزناتي»، أن الرئيس السيسي، بجانب الحرب على الإرهاب تمكن من إعادة بناء الدولة؛ ووضع أسس ودعائم قوية للجمهورية الجديدة؛ والمشاريع القومية الضخمة التي بدأت في عهد الرئيس خير شاهد على ذلك وهي أكثر من أن يتم حصرها.

أكد نقيب المعلمين، أن جموع المعلمين يقفون صفا واحدا خلف القائد والرئيس عبد الفتاح السيسي، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، وأن جموع المصريين على قلب رجل واحد خلف قيادتهم السياسية لمواجهة كل المؤامرات التي تحيط بالوطن، سواء أكانت داخلية أو خارجية.

‏أوضح أن مطالبة المعلمين للرئيس السيسي بالترشح في الانتخابات المقبلة، نابع من شعور جموع المعلمين؛ بل وكل فئات الشعب المصري تشعر بالحاجة الماسة لترشح الرئيس لفترة جديدة من أجل استكمال ما بدأه من مشروعات، واستكمال بناء الجمهورية الجديدة.