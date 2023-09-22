«هيكل.. سيرة الأستاذ»: دوّن فلسفة الثورة وصاغ خطاب التنحي ورسم مشهد النصر

عرضت قناة الوثائقية، اليوم الجمعة، الجزء الأول من السلسلة الوثائقية «هيكل.. سيرة الأستاذ»، وذلك تزامنًا مع مئوية ميلاد الكاتب الصحفي الكبير محمد حسنين هيكل.

عاش حياة مليئة بمعارك الصحافة

واستعرض الفيلم، في مقدمته أبرز المعلومات عن الأستاذ هيكل، حيث ذكر التقرير، أنه عاش حياة مليئة بمعارك الصحافة، عواصف السياسة ودوي الحروب، فقد عاصر الملكية صبيًا ثم مراسلًا حربيًا جوالًا، بين ألغام العلمين ونكبة فلسطين ودوائر النار حول العالم.

وتابع التقرير، أنه عقب يوليو 1952، كانت أعوام الإشراق وسنوات الغليان، إذ دوّن فلسفة الثورة، وصاغ خطاب التنحي، ورسم مشهد النصر، وعند مفترق طرق، خرج من الأهرام، وانتقل من القصور إلى غرف التحقيق وأسوار السجن الشاهقة.

وأضاف: «في الثمانين من عمره، استأذن في الانصراف، وشهد سنوات ملتهبة، ونجا من محاولة اغتيال، وأطلق نبوءات آخر العمر، ثم أوضع وصيته على 10 صفحات بيضاء، وغادر».