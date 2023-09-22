شقيقة «هيكل» لـ«الوثائقية»: والدي كان يرغب في أن يخلفه «محمد» في التجارة

تحدث الفيلم الوثائقي «هيكل.. سيرة الأستاذ» على نشأة ومولد الكاتب الكبير الراحل الأستاذ محمد حسنين هيكل.

وتحدثت السيدة مها هيكل، شقيقة الأستاذ هيكل، خلال الفيلم الوثائقي قائلة: «والدي زي كل رجال هذا الزمن أني اللي بيمارس مهنة يحب أن ابنه يشتغل فيها.. والدي كان يتمنى أن محمد يعمل بالتجارة، لكن والدتي كان شايفة أن لازم يكمل تعليمه في الاتجاه اللي هو عاوزه».

حديث «هيكل» عن أسرته

ويقول محمد حسنين هيكل عن أسرته في حوار سابق: «والدي لم يكن يعرف القراءة والكتابة.. وكان تاجرا.. وكانت والدتي التي تعلمت القراءة في بداية القرن تقرأ له كتابا مشهورة في هذا الوقت.. وكان أول صوت أسمعه هو صوت والدتي وهي تقرأ لوالدي».