جامع تراث «هيكل»: نظرة الأستاذ كانت شاملة ودقيقة ونادرا ما نجد مثله

قال الكاتب خالد عبد الهادي، المؤرخ والصديق المقرب من الأستاذ محمد حسنين هيكل، وجامع تراثه، إن الأستاذ هيكل صحفي لامع، وكاتب مميز، ودبلوماسي مرموق مثقف مشهود له، وعندما اقترب منه شخصيا عرف هيكل الإنسان فتعلق به، حتى قال الأديب والروائي يوسف القعيد إن «خالد عبد الهادي جاء إلى الدنيا من أجل هيكل».

نظرة هيكل للحياة كانت شاملة ودقيقة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار»، أن نظرة هيكل للحياة كانت شاملة ودقيقة ونادرا ما نجد مثله، لأن الظرف التاريخي الذي مر به هيكل كان مميزا، مردفا: «هيكل كان يسمع موسيقى ويذهب إلى السينما يقرأ روايات وأدب وفلسفة، يشاهد أفلامًا ومسرحيات».

وعن تصوره ليظل هيكل متجددا، قال عبد الهادي، إن تكرار اسم هيكل سنويا بتوزيع جوائز لصغار الصحفيين، هو من ضمن الاحتفاء به، كما يمكن استكتاب بعض الكتاب لتناول الجوانب الفلسفية في مقالات هيكل، ودوره السياسي والإعلامي والصحفي والثقافي، مردفا: «لو سلطنا الضوء بشكل صحيح تظل التجربة حية».

وطالب الأهرام، بإعادة نشر كل مقالات الأستاذ هيكل، كما أشار إلى أنه يحاول جمع يوميات هيكل بقدر الإمكان.