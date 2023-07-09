وفاء عامر: تجسيد شخصية الشهيدة مها أبو قريع شرف لي

قالت الفنانة وفاء عامر، إنّها سعيدة بتجسيد شخصية مها أبو قريع في مسلسل الكتيبة 101، الذي عُرض في شهر رمضان الماضي، مشيرةً إلى أنها غيرت مجرى منطقة من المناطق.

وأضافت «عامر»، خلال حوارها مع الإعلاميتين إيمان عز الدين ومنى عبدالغني، ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، على قناة «CBC»: «قرأت عن مها أبو قريع كثيرًا، وشرفت بتجسيد شخصية وطنية من سيدات منطقة العريش.. هي اللي كبرتني، تجسيد شخصية الشهيدة أبو قريع شرف كبير لي، وهي سيدة وطنية كانت تعلم جيدا أنه لا بد من وجود جيش قوي وعظيم يدعم هذا البلد مهما كانت التحديات».

وفاء عامر: وافقت على تجسيد الشخصية رغم صغر مساحة الدور

وتابعت الفنانة: «لم أتعجب من تجسيد هذه الشخصية رغم أنني لم أظهر إلا في 3 مشاهد تقريبا، كانت أمنية حياتي تجسيد شخصية من العريش أو سيناء أو رفح».

وفاء عامر تكشف عن أقرب دور لشخصيتها الحقيقة

وعن أقرب الأدوار التي قدمتها إلى شخصيتها الحقيقية، قالت: «شخصية هلالة هي الأقرب لي لأن هلالة رضوان عيسى هي المرأة القوية التي لا تقهرها كلمة من أحد لا يساوي شيئا، فهي تعبر عن الكثيرات من نساء العالم العربي».