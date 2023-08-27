أسماء المكرمين في مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية.. وجائزة باسم وفاء عامر

أعلن محمد عصمت، مدير مهرجان المسرح العربي، المقام تحت رعاية الدكتور غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، ورئاسة الدكتورة نبيلة حسن وتحتضنه الإسكندرية في الفترة من 8 إلى 18 سبتمبر، عن أسماء المكرمين.

وجاءت أسماء الفنانين المكرمين كالتالي: «حسام داغر، هاجر الشرنوبي، كريم الحسيني».

وأضاف مدير مهرجان المسرح العربي، في بيان اليوم، أن المهرجان يكرم في حفل الافتتاح على مسرح مكتبة الاسكندرية الفنان حسام داغر، على أن يُكرم الفنانين الآخرين في حفل الختام.

تفاصيل جائزة وفاء عامر

وأشار إلى أنه لأول مرة جائزة التمثيل تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وهي الجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه مصري، مؤكدا أنه تم اختيار الفنانة لإطلاق اسمها على الجائزة كونها سكندرية ومن المؤثرين في الفن بشكل عام.

تفاصيل مهرجان المسرح العربي بالإسكندرية

ولفت إلى أن المهرجان يضم 16 عرضا خلال أيام المهرجان الذي سينطلق يوم 8 سبتمبر المقبل على أن يكون الافتتاح على مسرح مكتبة الإسكندرية، فيما يقام حفل الختام وتوزيع الجوائز، يوم 18 سبتمبر على مسرح الأوبرا بالإسكندرية بشارع فؤاد.

يذكر أن المهرجان هذا العام يحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بينما حمل اسم الفنان محمد صبحي خلال الدورة الثالثة السابقة فيما حملت الدورة الثانية اسم الدكتور سناء شافع، وحملت الدورة الأولى اسم الدكتور سامي عبد الحليم.