بالأناشيد والابتهالات.. «الشعب الجمهوري» في أسيوط يحتفل بالمولد النبوي

احتفلت أمانة حزب الشعب الجمهوري بمحافظة أسيوط برئاسة السيد عبد الصبور أمين عام المحافظة بالمولد النبوي الشريف، إذ قامت أمانة المراة برئاسة المهندسة هويدا الشافعي بتنظيم احتفال بمقر الحزب لهذه المناسبة العطرة.

حزب الشعب الجمهوري يحتفل بالمولد النبوي

وأكد أمين الحزب بالمحافظة أن احتفالنا بذكرى مولد رسولنا الكريم هي واحدة من أهم الاحتفالات الدينية التي ننتظرها كل عام لنستلهم الذكرى والعظى من مولد الرسول.

وأضاف السيد عبد الصبور أن حضور القيادات الدينية مسيحية وإسلامية تعد تعبيرا عن المحبة الراسخة بين طوائف الشعب المصري وتؤكد أن الشعب المصري نسيج واحد إلى الأبد.

وأشاد الشيخ سيد عبد العزيز، باحتفال حزب الشعب الجمهوري بمولد رسولنا الكريم مؤكدا أن مثل هذه الفاعليات تضيف للحزب رصيدا كبيرا بين المواطنين وتوثق تواجد حزب الشعب الجمهوري دائما في كل المناسبات فى الشارع الأسيوطي.

ووجه الشكر لأمين المحافظة لحسن الاستقبال وعلى مجهوده الدائم لرفعة اسم الحزب على كافة الأصعدة.

وعبّر القس عاموس على سعادته لمشاركته هذا الاحتفال العظيم الذي يعبر على مدى تماسك الشعب المصري وتضمن الاحتفال أناشيد وابتهالات دينية وتواشيح للقارئ أحمد مصطفى، والمبتهل أحمد الفولي، وقامت بتقديم الحفل الداعية الإسلامية الدكتورة أماني الليثي.

جاء ذلك بحضور الأمناء المساعدين وهيئة مكتب المحافظة، وعدد من أمناء المراكز كما حضر وفد من رجال الدين الإسلامي والمسيحي يتقدمهم الشيخ سيد عبد العزيز أمين عام بيت العائلة المصرية بأسيوط والقس عاموس سكرتير الأنبا يؤانس وأمين مساعد بيت العائلة المصري.