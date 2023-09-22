أسعار الكتب الخارجية الترم الأول لجميع الصفوف قبل بدء الدراسة 2023

أسبوع واحد فقط يتبقى على بدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، لذا يبادر الطلاب بشراء الكتب الخارجية، استعدادا للمذاكرة من بداية العام، ويهم أولياء الأمور بمعرفة أسعار الكتب الخارجية الترم الأول، قبل بدء الدراسة 2023 لجميع المراحل الدراسية.

وفي إطار سلسلة خدماته المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» أسعار الكتب الخارجية الترم الأول قبل بدء الدراسة 2023 في المكتبات:

أسعار الكتب الخارجية للصف الرابع الابتدائي

– دراسات 50 - 49 جنيهًا.

– عربي 65 - 60 جنيهًا.

– رياضة 75- 72 جنيهًا.

– علوم 65 -60 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الخامس الابتدائي

– علوم 65 -55 جنيهًا.

– دراسات 55 - 65 جنيهًا.

– رياضة 65 - 60 جنيهًا.

– عربي 55 - 65 جنيهًا.

– إنجليزي 75 - 69 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف السادس الابتدائي

– دراسات 65- 60 جنيهًا.

– رياضة 65 - 60 جنيهًا.

– عربي 55 - 56 جنيهًا.

– علوم 50- 65 جنيهًا.

– إنجليزي 75- 70 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الإعدادي

- اللغة العربية: 70 - 65 جنيهًا.

- العلوم: 70 - 60 جنيهًا.

- الرياضيات: 85 - 75 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية :65 - 60 جنيه.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الإعدادي

- الدراسات الاجتماعية: 65 - 70 جنيهًا.

- اللغة العربية: 70 - 75 جنيهًا.

- الرياضيات: 70 - 75 جنيهًا.

- العلوم: 65 - 75 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الإعدادي

- اللغة العربية: 75 - 80 جنيهًا.

- الرياضيات: 75 - 80 جنيهًا.

- الدراسات الاجتماعية: 65 جنيهًا.

- العلوم: 65 جنيهًا.

- اللغة الإنجليزية: 75 جنيهًا.

أسعار الكتب الخارجية للصف الأول الثانوي

- اللغة الفرنسية بسعر 139 جنيها.

- اللغة الإنجليزية، بسعر 220 جنيهاً.

- كتاب الامتحان في اللغة العربية بسعر 205 جنيهات.

- كتاب الامتحان في الجغرافيا بسعر 115 جنيها.

- كتاب الامتحان في التاريخ بسعر 120 جنيها.

- كتاب الامتحان في الفلسفة بسعر 105 جنيهات.

- كتاب الامتحان في الأحياء بسعر 130جنيها.

- كتاب الامتحان في الفيزياء بسعر 135 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثاني الثانوي

- اللغة الإنجليزية للصف الثاني الثانوي، بسعر 220 جنيها.

- اللغة الفرنسية، للصف الثاني الثانوي، الفصل الدراسي الأول بسعر 149جنيها.

- كتاب المعاصر في تطبيقات الرياضيات، للصف الثاني الثانوي القسم العلمي، الفصل الدراسي الأول بسعر 140 جنيها.

أسعار الكتب الخارجية للصف الثالث الثانوي

- كتاب المعاصر في الجبر والهندسة الفراغية بسعر 210 جنيهات.

- كتاب المعاصر في التفاضل والتكامل، بسعر 210 جنيهات.

- كتاب المعاصر في الإستاتيكا، بسعر 205 جنيهات.

- كتاب الامتحان في مادة الفلسفة وقضايا العصر، بسعر 135 جنيها.

- كتاب الامتحان في الكيمياء، «الأسئلة والمسائل» بسعر 225 جنيها.

- كتاب الامتحان في اللغة العربية، بسعر 295 جنيها.

- كتاب الامتحان في التاريخ بسعر 185 جنيها.