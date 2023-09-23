عاجل.. ظاهرة جوية تضرب البلاد بعد قليل: بشائر أول يوم في الخريف

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أبرز ظواهر الطقس في بداية فصل الخريف، الذي يبدأ اليوم السبت، متوقعة أن تظهر السحب المنخفضة صباحا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ما يساعد على تلطيف الأجواء، مشيرة إلى أنه تنخفض نسب الرطوبة ليلا على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بانخفاض درجات الحرارة.

حالة الطقس اليوم.. أول فصل الخريف

وبشكل عام في حالة طقس أول يوم من فصل الخريف يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون الطقس شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

شبورة مائية في الصباح

ومن المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية في الساعات الأولى الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وجاءت درجات الحرارة في أول أيام فصل الخريف 2023 على النحو التالي:

درجات الحرارة السبت 23 سبتمبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 34 الصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 35 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 26 درجة مئوية.